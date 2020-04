Quinta para turismo dá almoço solidário

A Enoteca Quinta da Avessada, em Favaios, no concelho de Alijó, ofereceu este domingo de Pascoela, sessenta refeições aos utentes da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, com representação física em Alijó e em Sabrosa."Tínhamos as arcas cheias, íamos começar agora a nossa época turística. Apesar de estarmos encerrados, quisemos aproveitar os alimentos que já cá tínhamos e contribuir para um dia diferente destas pessoas que não podem neste momento receber a visita da família", explica aoLuís de Barros, proprietário do empreendimento.O almoço tinha na ementa pataniscas e alheira para entradas, cabrito assado no forno de lenha com arroz e batata e diversas sobremesas.