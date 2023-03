Quinze jovens refugiados chegaram esta terça-feira a Lisboa, no âmbito do programa de realojamento voluntário da Comissão Europeia. Entre os migrantes estão 13 rapazes e duas raparigas.Os menores da Somália, Gâmbia e Paquistão partiram sozinhos para a Grécia em Abril de 2020. O programa europeu obrigou-os a passar por vários países.O destino final é Portugal, sendo esta a última paragem do realojamento voluntário da Comissão Europeia.