O Porto tem 60 220 residentes com 65 ou mais anos, ou seja, 26% dos portuenses. Dos idosos, “quase um quarto vivia só” em 2021, de acordo com o Plano Municipal de Saúde, apresentado ontem e segundo o qual o envelhecimento deixa a taxa de mortalidade (13,2 por mil habitantes) acima da média do Norte (10,3) e do País (12).









