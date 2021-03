Os ministérios das Finanças e da Saúde fixaram em 270 o número de médicos reformados que podem trabalhar no Serviço Nacional de Saúde (SNS) em 2021.



No final do ano, não podem estar a trabalhar mais de 250.





Esta quota abrange quer os profissionais que já foram contratados quer aqueles que ainda vão celebrar contrato de prestação de serviços.O diploma que define este regime foi publicado hoje em Diário da República.