Radares vão registar velocidade média em estradas nacionais

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária vai comprar, ainda este ano, dez radares cuja função é medir, além da velocidade a que os condutores passam, mas também a velocidade média a que os veículos percorreram um determinado trajeto.Os radares devem entrar em funcionamento no próximo ano, segundo a imprensa nacional, e vão juntar-se aos cerca de quarenta radares de medição instantânea que existem atualmente nas estradas. A ANSR vai ainda adquirir mais 20 radares "comuns" para reforçar a oferta já existente.Estes novos radares anotam a velocidade a que o veículo entrou no troço e, depois, a velocidade a que ia quando saiu do troço. Se percorreu a distância em menos tempo do que o mínimo necessário para cumprir o limite de velocidade, então considera-se que ultrapassou o limite de velocidade permitido por lei e começa o processo de averiguação que pode terminar com a aplicação de uma multa.