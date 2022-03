O Movimento Ibérico Antinuclear e a associação Quercus consideram "inaceitável" a intenção do Governo japonês de despejar água radioativa no mar durante 30 anos.Esta água provém da central nuclear de Fukushima, onde aconteceu um desastre há 11 anos. Os reatores continuam a ser arrefecidos e já não há capacidade para armazenar a água radioativa, pelo que vai começar a ser despejada no mar a partir de 2023.