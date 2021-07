Radioterapia no IPO em risco por falta de pessoal

Há tratamentos de radioterapia no Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa que podem parar por falta de profissionais. No ano passado, 1260 doentes foram encaminhados para o setor privado. Mesmo com a autorização da tutela para a contratação de técnicos diferenciados, o procedimento demora semanas.O IPO dispõe de sete aceleradores lineares para a realização de radioterapia cujo manejo exige a presença de físicos médicos. Em junho, com o fim do estado de emergência, o IPO - que já tinha uma carência superior a 300 profissionais de saúde - perdeu mais 50. Foi então autorizado a contratar 20 médicos e a tutela comprometeu-se a colocar mais 36 enfermeiros, 26 assistentes, 12 técnicos superiores e quatro físicos médicos. Todavia, essa autorização só chegou esta segunda-feira, após novo alerta do IPO. Acresce agora o tempo necessário para a integração dos profissionais. “Não é fácil contratar físicos médicos. Têm de passar por procedimentos formais e profissionalizantes que não são simples. O ministério deve estar a acautelar isso, mas é algo que pode demorar semanas, agravando o atraso causado pela pandemia”, diz Vítor Rodrigues, presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro. A falta de pessoal está a impedir também a abertura da segunda ala do novo Bloco Operatório. O IPO acompanha cerca de 57 mil doentes com cancro.