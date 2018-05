Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rapidez no diagnóstico da artrite evita deformações

Deteção da doença nos primeiros seis meses após o início dos sintomas permite proteger o doente da incapacidade.

Por Cláudia Machado | 09:04

As estimativas da Associação Nacional de Doentes com Artrite Reumatoide (ANDAR) apontam para que existam cerca de 40 mil pessoas em Portugal diagnosticadas com esta doença inflamatória crónica, que afeta e deforma as articulações e pode levar à incapacidade. Mas, segundo vários estudos na área da reumatologia, o peso deste problema pode ser aliviado para os doentes através do diagnóstico precoce.



"Quando a pessoa recebe o diagnóstico, deve ser imediatamente referenciada para um especialista em reumatologia para começar a ser tratada o mais rapidamente possível", explica Arsisete Saraiva, presidente da ANDAR. Aproveitando esta ‘janela de oportunidade’ - diagnóstico feito nos primeiros seis meses após o início dos sintomas - é possível lutar contra e evitar "as deformações nas mãos e nos pés, as baixas por doença no trabalho e a reforma antecipada". "Pelo bem do doente e do Estado, todos poupam desta forma", destaca Arsisete Saraiva.



Os sintomas da artrite reumatoide passam pela dor e inflamação articular, à qual pode ser associada uma sensação de rigidez nos movimentos, sobretudo no período da manhã. A doença pode ainda manifestar-se através de febre e de redução da força aliada a um estado de cansaço.



SAIBA MAIS

1800

foi o ano em que o médico francês Augustin Jacob Landré- -Beauvais fez aquela que é considerada a primeira descrição de artrite reumatoide. Este relato associava a doença à gota, outro problema reumatológico.



Nome atribuído em 1859

Só em 1859 foi atribuído à doença o nome pelo qual ainda hoje é conhecida. O termo artrite reumatoide foi criado por Alfred Baring Garrod, médico britânico reconhecido com o título de ‘Sir’, entre outras honras.



Conselho da semana

A Associação Nacional de Doentes com Artrite Reumatoide (ANDAR) apela aos doentes para que "nunca desistam do tratamento, pois é a única forma de prevenir a progressão da doença e de esta entrar em remissão". Segundo a ANDAR, "a depressão é o problema psiquiátrico mais frequentemente associado à artrite reumatoide", por isso deve ser procurada ajuda especializada ao primeiro sinal desta doença.



"Doente deve fazer parte da decisão"

Arsisete Saraiva, presidente da ANDAR

CM - A ANDAR denuncia frequentemente a troca de medicamentos nos hospitais. Porquê?

Arsisete Saraiva – Neste momento já há muitos medicamentos biossimilares para esta doença, que são mais baratos. Não temos nenhum problema com o uso destes medicamentos, a partir do momento em que o doente e o seu médico foram informados da troca.



– O que devem fazer os doentes em caso de troca?

– Devem perguntar ao farmacêutico o porquê da troca e se o médico foi informado. O doente deve fazer parte da decisão, é o corpo dele.