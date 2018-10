'Rappers' portugueses combatem ódio com respeito em campanha da APAV

"Nesta campanha, a luta é contra o ódio" e, por isso, as vítimas ouvem "palavras de respeito".

Por Lusa | 10:15

Sob o lema "Combate o ódio com respeito", cinco 'rappers' portugueses criaram temas com palavras de incentivo a vítimas de discriminação, no âmbito de uma campanha da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV).

A campanha tem presença sobretudo 'online', através da divulgação de vídeos onde são recriadas 'rap battles', batalhas entre 'rappers', nas quais habitualmente são trocadas ofensas e insultos, "à semelhança do que acontece na relação entre o autor do crime de ódio ou de violência discriminatória e a vítima que sofre desse crime ou ato de violência", explicou, em declarações à Lusa, Mafalda Valério, gestora de projetos da APAV.

Mas, "nesta campanha, a luta é contra o ódio" e, por isso, as vítimas ouvem "palavras de respeito".



<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FAPAV.Portugal%2Fvideos%2F307756066621968%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="315" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>