Rastreio à Covid-19 reforçado com 27 profissionais em Leiria

Uma equipa constituída por 27 profissionais de saúde do Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Litoral está a garantir o funcionamento da nova ‘Estrutura de Rastreio Covid -19’, instalada no antigo edifício da Caixa Agrícola, na cidade de Leiria.Esta equipa, constituída por médicos, enfermeiros e psicólogos, está a estabelecer contactos com pessoas que testaram positivo à Covid-19 e a fazer o seu acompanhamento durante a doença, tendo ainda por missão a identificação das pessoas com quem os doentes contactaram, de modo a serem conhecidas e quebradas as cadeias de transmissão e de infeção pelo novo coronavírus.A estrutura depende da Unidade de Saúde Pública de Leiria e as instalações e mobiliário foram cedidos pela Câmara Municipal.