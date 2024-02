Os rastreios de cancro em Portugal estão longe da taxa de cobertura ideal, com maior preocupação no caso dos rastreios do colo do útero e colorretal. No caso do cancro do colo do útero, foram rastreadas no ano passado 301 471 mulheres, mas seria necessário convidar mais 163 mil por ano para atingir os 95% de taxa de cobertura, explicou Cristina Portugal, do Programa Nacional para as Doenças Oncológicas da DGS, na Sessão Comemorativa do Dia Mundial de Luta Contra o Cancro, em Lisboa.









Ver comentários