Ratos, chuva e frio em escolas do Centro

Por Tiago Virgílio Pereira e João Nuno Pepino | 01:30

Os pais dos alunos do Centro Escolar Norte, em Treixedo, Santa Comba Dão, e da Escola EB 2/3 D. Sancho I, em Pontével, Cartaxo, queixam-se das más condições dos edifícios. Chove nas salas de aula, não há aquecimento e há ratos a passear nos corredores.

"Há muitos anos que o aquecimento não trabalha. Para aplicarem os painéis solares na cobertura da escola furaram as telhas e agora chove nas salas de aulas e no hall de entrada. Há ainda o problema dos ratos que, por causa dos incêndios, apareceram em maior quantidade no exterior, mas que também circulam no interior do estabelecimento", explicou Jorge Costa, encarregado de educação na escola de Treixedo.



"Esperámos até ao final de novembro para que algo fosse feito. Mas a autarquia não resolveu os muitos problemas da escola", complementou Susana Marques, outra encarregada de educação. Ao CM, o presidente da câmara, Leonel Gouveia, garantiu que a autarquia está a tentar minimizar os problemas e que para o próximo ano letivo vai tentar encontrar solução definitiva.

Na EB 2/3 de Pontével, a chuva já levou à interrupção das aulas. "Não queremos deixar os miúdos sem aulas, mas acima de tudo temos de assegurar a segurança deles", disse o diretor do agrupamento, Luís Lourenço.



Autarca promete requalificação para o ano

Ao CM, o presidente da Câmara do Cartaxo, Pedro Magalhães Ribeiro, explicou que nas últimas semanas foram feitas "duas intervenções nas coberturas da escola D. Sancho I, no sentido de acabar com as infiltrações e mitigar os riscos de segurança", mas reconhece que o problema está longe de ter ficado resolvido. O município espera ter a escola requalificada no arranque do próximo ano letivo, quando inaugurar o novo centro escolar de Pontével.





Caleiras entupidas e falta limpeza

Construída há 20 anos, a escola de Pontével nunca foi intervencionada e tem agora as "caleiras completamente entupidas e as coberturas a necessitarem de uma limpeza profunda", diz Luís Lourenço, diretor.



