Ratos invadem aldeias após fogos

Autarquias reforçaram medidas para combater roedores.

Por Paula Gonçalves | 11:16

António Pegado, 59 anos, capturou num só dia 18 ratos através de uma ratoeira que instalou junto à casa, em Covas, Tábua. Com o desaparecimento de boa parte dos predadores nos incêndios de outubro do ano passado, os ratos estão agora a invadir as aldeias, fruto desse desequilíbrio do ecossistema.



A situação levou algumas autarquias, como Tábua e Oliveira do Hospital, a reforçar as medidas de desratização. "Foi acionado um plano e o veterinário municipal está a acompanhar a situação", referiu fonte da Câmara de Oliveira do Hospital, ao adiantar que a autarquia está a trabalhar em articulação com as autoridades de saúde. Também a Câmara de Tábua está a fazer o levantamento das situações para poder atuar.



" Nunca vi tantos ratos na minha vida. Estão em todo o lado", conta Vítor Nunes, 46 anos, de Covas. "Nos incêndios morreu toda a bicharada que os comia, como cobras e texugos, e agora temos ratos a entrar nas casas", lamenta Luís Ferrão, outro morador. Até já há quem treine os cães para controlar a praga. O cão de Vítor Nunes não precisou de treino: "Apanha os que pode. Não preciso de ratoeiras."



Aumentou procura de ratoeiras e raticida

As ratoeiras e produtos como raticida esgotaram nas últimas semanas nos estabelecimentos comerciais de Tábua e Oliveira do Hospital. "A procura é muita e as lojas não conseguem dar resposta", refere António Pegado.



PORMENORES

Acordou com rato ao colo

Os ratos "são pequeninos e entram facilmente nas casas", dizem os moradores que referem o caso de uma vizinha que adormeceu junto à lareira e "acordou com um rato ao colo".



Portas fechadas

Os habitantes dos concelhos afetados passaram a ter cuidados redobrados com portas e janelas que mantêm bem fechadas para evitar a invasão.