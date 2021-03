Reabertura de livrarias na segunda-feira permitirá repor 34% do mercado livreiro

A reabertura de livrarias, a partir de segunda-feira, marca o início do desconfinamento do setor cultural, e poderá permitir a reposição de 34% do mercado livreiro, segundo números da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL).

De acordo com números avançados pela APEL, no final de fevereiro, o encerramento das livrarias representava uma perda de 34% das vendas.

A APEL reclamava então a abertura urgente das livrarias, apontando-as como "rampa de lançamento determinante para qualquer livro", e como "motor e parceiro indispensável e insubstituível da edição, na divulgação dos livros, das suas novidades e do fundo de catálogo".