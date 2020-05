Reabertura do pré-escolar marcada para dia 1 de junho. Conheça as orientações da DGS para o regresso

A reabertura do pré-escolar está marcada para dia 1 de junho. Seguir-se-ão as creches Conheça as orientações da DGS para o regresso e o regresso parcial às atividades letivas presenciais pelos alunos do 11.º e 12.º anos e 2.º e 3.º anos dos cursos de dupla certificação.A DGS já lançou um conjunto de orientações para o regresso das crianças que passa por definição de circuitos específicos, áreas de isolamento e medidas sanitárias rigorosas.