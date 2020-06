Reabertura dos centros comerciais em Lisboa sem corrida às compras

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 16.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Depois de três meses encerrados, a reabertura dos centros comerciais da região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), ficou marcada pela tranquilidade. Não houve enchentes nem qualquer corrida às compras. Um cenário bem diferente do que aconteceu a 1 de junho, altura em que os estabelecimentos comerciais do resto do País abriram. A região de LVT ficou de fora devido a “pequenos surtos” da Covid-19. Nesse dia, houve filas para entrar em lojas....