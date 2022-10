Reabilitação da estação de metro do Cais do Sodré arranca no segundo trimestre de 2023

As obras de requalificação da estação de metro do Cais do Sodré, em Lisboa, deverão arrancar no final do segundo trimestre de 2023 e preveem a substituição de equipamentos, nomeadamente escadas mecânicas, anunciou esta sexta-feira a empresa.

Numa resposta enviada à agência Lusa, o Metropolitano de Lisboa refere que a empreitada para a reabilitação estrutural da estação do Cais do Sodré, da linha Verde, no valor que quase nove milhões de euros, não se encontra incluída nas obras de expansão para a linha Circular, de prolongamento da linha Amarela a partir da estação do Rato à estação do Cais do Sodré da linha Amarela.

De acordo com fonte da empresa, a empreitada estrutural consiste em "intervenções de âmbito variado, como a substituição de equipamentos, nomeadamente substituição de escadas mecânicas".

A estação continuará aberta ao público e a operar com normalidade, segundo a empresa, prevendo-se que haja necessidade de encerrar "temporária e pontualmente alguns acessos da mesma".

Os trabalhos têm início previsto para o final do segundo trimestre de 2023.

Segundo informação disponibilizada no 'site' do metro, pelas 16:45, o elevador 1, da estação do Cais do Sodré estava fora de serviço, não havendo, no entanto, qualquer informação sobre o estado de funcionamento das escadas rolantes.

A estação do Cais do Sodré faz interface com autocarros, elétricos, comboios da Linha de Cascais e barcos com a ligação fluvial à margem Sul.

Uma portaria publicada na quinta-feira em Diário da República indica que a obra deverá custar 8,840 milhões de euros, repartido pelos anos económicos de 2022, 2023 e 2024.

O prazo de execução é de 18 meses, contados da data da assinatura do contrato.