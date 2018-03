Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Reabilitar para uma vida saudável após um enfarte

Treino físico e aulas educativas duas vezes por semana.

Por Isabel Jordão | 06:00

A reabilitação para um estilo de vida saudável dos doentes que sofreram um enfarte do miocárdio, evitando que sofram um segundo, é o principal objetivo do Programa de Reabilitação Cardíaca criado pelo Centro Hospitalar de Leiria (CHL), que inclui sessões educativas e treino físico duas vezes por semana, e ao longo de três meses, no Hospital de Santo André, em Leiria.



"A doença coronária, além de ser muito prevalente e a patologia mais frequente como causa de mortalidade e morbilidade, também é cada vez mais precoce", disse ao CM o cardiologista Alexandre Antunes, coordenador do programa, explicando que "não é um problema dos idosos, atinge pessoas em idade ativa e já tivemos um doente com 26 anos".



No Serviço de Cardiologia do CHL são assistidos por ano 200 doentes com enfartes de miocárdio, o que faz da doença coronária a patologia mais importante.



Ao recuperar de um enfarte, o doente sente que recebeu uma nova oportunidade e está recetivo a seguir um estilo de vida saudável. É esse trabalho de motivação que resulta das sessões educativas, uma vez que o treino físico visa o "recondicionamento ao esforço", para que os doentes tenham o "hábito de fazer exercício físico em segurança, conheçam os sintomas e a intensidade do esforço", especifica a fisioterapeuta Filipa Januário. As sessões começam com o aquecimento, segue-se o treino aeróbio com passadeira ou bicicleta e exercícios de fortalecimento muscular dos membros superiores e inferiores, terminando com alongamentos.



Toda a informação ao serviço do doente

Nas sessões educativas são transmitidas ao doente informações ao nível da prevenção secundária, trabalho que é difícil de concretizar nas consultas, por serem curtas e espaçadas. Visam um estilo de vida saudável, com exercício físico regular, uma dieta equilibrada e a diminuição dos níveis de ansiedade. Podem ser chamados médicos de várias especialidades para ajudar a tratar problemas associados, como a diabetes, bronquite, disfunção erétil e obesidade.



Trabalho para casa

Os doentes aprendem a fazer exercícios cardiovasculares que devem ser feitos todos os dias em casa, de forma a completar os treinos físicos que se realizam duas vezes por semana no hospital. Também aprendem a ter uma alimentação adequada e a controlar a ansiedade.



Assustados e baralhados

Depois de um enfarte, os doentes ficam assustados e baralhados, com receio de sofrer um novo episódio. Estão também motivados e recetivos a aprender como se devem comportar e a incorporar o trabalho de reabilitação cardíaca na sua vida.



"Benefícios a todos os níveis", diz Alexandre Antunes, coordenador do Prog. Reab. Cardíaca

CM: Este programa é só para doentes que sofreram enfartes de miocárdio?

– Estamos a começar com os doentes pós-enfarte, mas a nossa intervenção no âmbito do programa pode ser alargada a outro tipo de patologias, como a insuficiência cardíaca e a cardiopatia congénita.

– Porquê essa opção?

– Estes doentes têm uma probabilidade de voltar a ter um enfarte - por terem uma genética mais desfavorável e fatores de risco associados -, o que traz custos muito acrescidos a todos os níveis.

– O que mais se destaca neste projeto?

– É um programa multidisciplinar, em que há todo um trabalho de informação ao doente para que perceba o que pode esperar, o que deve fazer e como se deve comportar, o que vai gerar benefícios a todos os níveis.