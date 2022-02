O autoagendamento da vacina contra a Covid-19 para crianças dos 5 aos 11 anos volta a estar aberto esta segunda-feira, anunciaram os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde através de um comunicado.Processo de vacinação irá decorrer nos dias 26 e 27 de fevereiro.Agendamento pode ser feito até as 23h59 da próxima quarta-feira no site do Serviço Nacional de Saúde.