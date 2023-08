Reabriu a banhos a Praia do jardim Oudinot em Ílhavo

A Câmara Municipal de Ílhavo anunciou esta segunda-feira que a Praia do Jardim Oudinot, que havia sido interdita a banhos por contaminação microbiológica, foi reaberta.

Num comunicado difundido ao final da tarde, a autarquia "informa que a Praia do Jardim Oudinot, na Gafanha da Nazaré, reabre a banhos, a partir de hoje".

"Os novos resultados laboratoriais obtidos a partir de amostras de água colhidas pela Agência Portuguesa do Ambiente apresentam valores conformes, considerando-se que o risco para a saúde dos utilizadores retomou níveis aceitáveis", refere o texto.

A Praia do Jardim Oudinot foi interditada a banhos na sexta-feira, após a análise à qualidade da água, efetuada a 16 de agosto pela Agência Portuguesa do Ambiente, ter revelado "a presença de um elevado índice de contaminação microbiológica".

"A Câmara Municipal de Ílhavo, bem como a Agência Portuguesa do Ambiente, realizam, de forma independente, análises semanais à água da Praia do Jardim Oudinot e a estas recolhas juntam-se as realizadas pelo Laboratório de Saúde Pública", sublinha o comunicado.