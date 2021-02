Casos de hipertensão e taquicardias nos vacinados com a Pfizer-BioNTech, mais reações alérgicas nos que receberam a Moderna e quase só síndromes gripais com a AstraZeneca são os destaques do relatório publicado, no fim de semana, pela Agência Nacional da Segurança do Medicamento de França, sobre as ocorrências indesejáveis desde o início da campanha, a 27 de dezembro.









No total, contam-se cerca de 2300 reações queixosas, nas quais só 10% se ligam a problemas graves de saúde. Os falecimentos de nove dos mais de 2 milhões de vacinados nunca surgem associados à injeção. A vacinação contra o vírus da Covid-19 tem muitos controlos para garantir a segurança do processo. Os dados recolhidos em França, até ao passado dia 11, referem a Pfizer-BioNTech, aplicada à imensa maioria dos vacinados, com o maior número de queixas. Num total de 2140 casos, 471 foram considerados casos graves com destaque para 140 perturbações do ritmo cardíaco e 73 registos de hipertensão. Qualquer destes problemas “não coloca em causa a segurança da vacina”. Os alertas vieram em 69% de mulheres e em 45% de pessoas com menos de 49 anos.

A Moderna, aplicada em muito menor escala, registou 40 reações indesejáveis, das quais só duas graves. Dominaram as alergias e dez pessoas tiveram problemas na zona onde receberam a injeção. A vacina AstraZeneca foi escolhida para imunizar profissionais de saúde, incidindo num grupo com média de idades à volta dos 34 anos. Nos casos indesejáveis sobressaem 148 síndromes gripais com febre alta (39 graus) e dores de cabeça.





O relatório adianta que o conselho a estes engripados foi “privilegiar o uso de paracetamol na dose mais fraca e o menos tempo possível”.