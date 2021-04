Receita bruta dos casinos desce 55% e do jogo 'online' cresce 75% nos últimos três meses de 2020

A atividade do jogo praticado em casinos e sala de máquinas registou uma queda de 55,3% na receita bruta para 36 milhões de euros em termos homólogos, enquanto no jogo 'online' cresceu 74,7% para 113,2 milhões de euros.

De acordo com dados divulgados, esta quarta-feira, pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ), os dois segmentos registaram comportamentos muito diferentes, tendo a entidade ainda detalhado que a atividade do jogo do bingo fora dos casinos "gerou no quarto trimestre de 2020, cerca de 5,8 milhões de euros", uma redução de cerca de 61,6% face ao período homólogo.

"Esta situação encontra explicação, nomeadamente, na redução dos horários de funcionamento daqueles espaços, e com a adoção de outras medidas preventivas e mitigadoras, como seja a limitação do número de frequentadores e a diminuição da oferta (menor número de máquinas e menor lotação nas mesas de jogos tradicionais e nas mesas do jogo do bingo) face ao distanciamento físico que teve de ser acautelado, em virtude das regras estabelecidas pelo Governo no âmbito das medidas de prevenção e combate à pandemia Covid-19", de acordo com um comunicado do Ministério da Economia, que deu conta destes resultados.