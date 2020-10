Receita da Páscoa aplicada ao Dia de Todos os Santos devido à Covid-19

O Governo decidiu aplicar ao Dia de Todos os Santos a mesma receita da Páscoa: a proibição de circular entre concelhos, uma forma de travar a romaria aos cemitérios.



A proibição, aprovada esta quinta-feira em Conselho de Ministros, começa às 00h00 de 30 de outubro e prolonga-se até às 23h59 de 3 de novembro.





Exceção para quem vai trabalhar e para as escolas (alunos, professores e pessoal auxiliar), desde que na posse de uma declaração passada pela entidade patronal especificamente para o efeito, no primeiro caso, e pelas escolas, na segunda situação.

A restrição não se aplica aos profissionais de saúde e outros trabalhadores de instituições de saúde e de apoio social, agentes de proteção civil, forças de segurança, militares e pessoal civil das FA, inspetores da ASAE, titulares de cargos políticos e magistrados.



Este conjunto de medidas surge no dia em que Portugal bateu um novo recorde no número de novos casos (3270). Os internamentos subiram para 1365, mais 93 pessoas.

O Governo decidiu, ainda, avançar com um confinamento parcial em três concelhos, do distrito do Porto, em virtude do aumento substancial do número de casos: Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira. Em todos eles passa a vigorar, a partir das 00h00 desta sexta-feira, o dever de permanência no domicílio, ainda que haja exceções para o exercício de algumas atividades.



Ficam proibidos eventos com mais de cinco pessoas (salvo famílias), bem como a obrigatoriedade de os estabelecimentos encerrarem às 22h00. O teletrabalho passa a ser obrigatório, sempre que a função o permita.



Pormenores

Hospital de Santarém

O Hospital de Santarém tem 31 profissionais infetados e 51 em isolamento. Dados divulgados de quinta-feira indicavam que 16 enfermeiros, sete assistentes operacionais, cinco outros profissionais e três médicos testaram positivo, estando os restantes (30 enfermeiros, 16 assistentes operacionais e cinco médicos) em isolamento.



Duas mortes em Beja

O número de mortes no Lar Mansão de São José, em Beja, subiu para três, com a morte de duas utentes que estavam internadas, segundo a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo. Uma tinha 81 anos e a outra 89.



20 casos em Mogadouro

O Lar Avó Guilhermina, em Vilarinho dos Galegos, Mogadouro, tem 14 utentes e seis funcionários que testaram positivo, estando assintomáticos. Já foi contactada a Segurança Social e a Cruz Vermelha para disponibilizarem equipas de apoio de emergência para o lar.



Bispos apelam a visitas ao longo do mês de novembro

O significativo aumento dos casos de Covid-19 em Portugal levou os bispos portugueses a pedirem aos fiéis que "evitem concentrações nos dias de Todos os Santos e fiéis defuntos" e "façam visitas aos cemitérios ao longo do mês de novembro e, preferencialmente, em dias de semana".



Depois de terem dito, em comunicado, que não deviam fechar-se as portas dos cemitérios aos fiéis, que, em muitos casos, nem puderam participar nas cerimónias fúnebres dos seus familiares, os prelados vêm agora alertar para o perigo dos ajuntamentos. O bispo de Portalegre, D. Antonino Dias, comunicou que este ano "não se farão as habituais romagens aos cemitérios", explicando que "estamos em situação de pandemia e temos regras a cumprir, temos o dever de cuidar uns dos outros".



Quanto à proibição de circular entre concelhos, os bispos não se pronunciam.



Restrições em três concelhos

Os habitantes de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira poderão sair de casa para aquisição de bens e serviços, desempenho de atividades profissionais, motivos de saúde, frequência de estabelecimentos escolares, prática de atividade física e passeio dos animais de companhia, entre outras exceções.



25% dos hotéis fechados

A Associação da Hotelaria de Portugal revelou quinta-feira que 25% dos hotéis estiveram fechados em setembro e admite que a percentagem suba até ao final do ano. Prevê, ainda, que a hotelaria feche 2020 com uma perda de 70% de dormidas (40,6 milhões).



Radar Covid

Ameaça

Carissa Etienne, diretora da Organização Pan-Americana da Saúde, alerta para o efeito que a desinformação pode ter sobre o processo de vacinação e a resposta em geral à pandemia do coronavírus: "A desinformação é uma ameaça à saúde. Rumores e teorias da conspiração podem atrapalhar os esforços de vacinação e colocar em risco a saúde das pessoas", disse.



Açambarcamento

As vendas de papel higiénico e desinfetantes dispararam na Alemanha, tal como no início da primeira vaga. No caso do papel higiénico, o aumento na semana passada foi de 89,9%, comparativamente com os níveis pré-segunda vaga. Desinfetantes (72,5%) e sabonetes (62,3%) também estiveram alta.



Gripe

Faltam vacinas para a gripe em muitas cidades europeias, face ao aumento de pedidos dos vários governos, que lançaram campanhas a encorajar os cidadãos a vacinarem-se. O objetivo era administrar a vacina mais cedo do que o normal e cobrir uma fatia maior da população, com vista a reduzir a pressão sobre os serviços de saúde.



Testes

Um grupo de investigadores do Hospital La Paz em Madrid está a desenvolver ensaios clínicos com um novo teste rápido de saliva para detetar infeções por Covid, que será "muito menos agressivo" do que outros tipos de testes e poderá ser feito em casa, sem necessidade de intervenção de pessoal de saúde.



30 mil

A farmacêutica norte-americana Moderna disse esta quinta-feira que vai contar com 30 mil participantes para a realização dos testes finais da sua vacina contra a Covid. Mais de 25 500 pessoas receberam a segunda dose da vacina, a mRNA-1273.