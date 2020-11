Um recém-nascido testou positivo à Covid-19 com apenas 24 horas de vida. A menina, que nasceu na tarde da passada segunda-feira, 9 de novembro, no Hospital de Penafiel, realizou dois testes: o primeiro, feito logo à nascença, deu negativo, mas o segundo, 24 horas depois, veio a revelar-se positivo. A mãe também só soube que estava infetada quando deu entrada no hospital para o parto.