O recinto de oração do Santuário de Fátima voltou esta quinta-feira a esgotar os 7500 lugares de lotação antes do início da celebração, obrigando alguns milhares de peregrinos a acompanhar as comemorações do exterior. Tristes e desiludidos, muitos esperaram pela tarde para entrarem no recinto, cumprirem as promessas e fazer as preces junto da imagem de Nossa Senhora na Capelinha.

"Estou muito triste por nã...