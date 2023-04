Quase 1300 reclamações foram dirigidas às entidades de saúde públicas e privadas no primeiro trimestre do ano, valor que representa um crescimento na ordem dos 62% face a 2019, ano de pré-pandemia, com 806 queixas, revela uma análise do Portal da Queixa ao setor da Saúde. Entre os principais motivos de reclamação dos utentes estão questões no atendimento, tratamento clínico indevido, dificuldades no agendamento, cobrança indevida e falta de informação.









