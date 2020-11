Miranda do Corvo é um dos oito concelhos do distrito de Coimbra que estão em risco muito elevado de contágio.No dia de segunda-feira eram “120 os casos ativos, com os focos de contágio identificados, a maioria em instituições de idosos e apoio social com várias valências”, referiu o autarca local, Miguel Baptista. Num concelho com recolher obrigatório, “a vila é despida de movimento nestes dias de recolher. No fim de semana, nem um cão aqui se via durante a tarde”, disse o morador Joaquim Calhau.