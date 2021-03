Recolher obrigatório na Madeira prorrogado até 22 de março

O Governo da Madeira prorrogou até 22 de março o recolher obrigatório às 19h00 nos dias úteis e às 18h00 ao fim de semana, anunciou esta quinta-feira o executivo regional.

Além da proibição de circulação na via pública entre as 19h00 e as 05h00 do dia seguinte durante a semana e entre as 18h00 e as 05h00 do dia seguinte ao fim de semana, o Conselho do Governo Regional da Madeira prorrogou ainda até 22 de março todas as outras medidas de controlo sanitário da pandemia de covid-19 em vigor.

Assim, as atividades comerciais, industriais e de serviços, tal como a restauração, têm de encerrar durante a semana às 18h00 e aos fins de semana às 17h00.