O recolher obrigatório começa às 13h00 deste domingo, no entanto, por esta hora, ainda há quem aproveite o areal na Praia de Carcavelos, em Oeiras.As imagens mostram algumas pessoas no areal e outras em práticas desportivas, como o surf, no mar.Recorde-se que o recolher obrigatório estará em vigor este fim de semana e no próximo. Medidas restritivas decididas pelo governo são tentativa de travar evolução negativa da pandemia.