Portugal regista um novo recorde de novos casos de Covid-19 em 24 horas com 40 945 novas infeções registadas esta quarta-feira. Há mais 20 mortos, segundo indica o boletim da DGS.





33 482 pessoas recuperaram da doença. Há mais 71 pessoas internadas em enfermaria, num total de 1635, e mais 14 em Cuidados Intensivos. Há a registar mais 7443 casos ativos de Covid-19 em Portugal, num total de 276 894.



A região Norte foi a região onde se detetaram o maior número de novos casos, registando-se um total de 15 943 novas infeções, seguindo-se a região de Lisboa e Vale do Tejo com 15 293 novos casos. No Centro há mais 4850 novas infeções e no Alentejo e Algarve registaram-se 1133 e 1241 novos casos, respetivamente. Nos Açores contam-se mais 439 casos e na Madeira mais 2046.