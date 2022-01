Foram registados 25 836 novas infeções por Covid-19 e 15 pessoas morreram nas últimas 24 horas, em Portugal.





14 207 pessoas recuperaram da doença. Há mais 48 pessoas internadas em enfermaria e menos quatro em Cuidados Intensivos.



Lisboa e Vale do Tejo foi a região onde se detetaram o maior número de novos casos, registando-se um total de 16 550 novas infeções, seguindo-se a região Norte com 13 665 novos casos. No Centro há mais 5207 novas infeções e no Alentejo e Algarve registaram-se 1171 e 1173 novos casos, respetivamente.