Portugal bateu esta sexta-feira um novo recorde no número de novos caoss de Covid-19: há mais 58 530 infetados e 49 óbitos nas últimas 24 horas.





Nas últimas 24 horas mais 20 156 pessoas recuperaram da doença, num total de 1 675 736 recuperados desde o início da pandemia.



Há mais 40 doentes internados em enfermarias (2044 no total) e mais 10 pacientes em unidades de cuidados intensivos (162).



O Norte é a região que regista maior número de infeções em 24 horas: mais 24 930 casos. Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo com mais 17 673 infetados; o Centro com mais 8719, o Algarve com mais 2199 e o Alentejo com mais 2011.