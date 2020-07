Recorde de mortos por coronavírus em Portugal em 24 dias

Desde 6 de junho que não morria tanta gente em Portugal vítima da Covid-19. De segunda para terça-feira morreram oito pessoas, cinco das quais na região de Lisboa e Vale do Tejo. As restantes morreram no Alentejo - que, pela primeira vez desde o início da pandemia, registou dois óbitos num dia - e no Norte.Os números, divulgados esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS), revelam também uma baixa nos novos casos de infeção: esta terça-feira 229 pessoas juntaram-se à lista de doentes por Covid-19. Número mais baixo só foi registado a 14 de junho (227 infeções). A DGS informou ainda que nas últimas 24 horas houve 300 recuperados.