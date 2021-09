Recorde de quase 412 mil estudantes inscritos no ensino superior no ano letivo 2020/2021

O número de estudantes no ensino superior atingiu um recorde com quase 412 mil inscritos no ano letivo passado, segundo dados da Direção-Geral do Ensino Superior que apontam para a maior taxa de crescimento anual da última década.

Segundo o balanço divulgado hoje pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, estiveram inscrito no último ano letivo 411.995 mil estudantes, "um novo máximo histórico".

Comparativamente ao ano anterior, são mais 15 mil inscritos, o que representa um aumento de 4% que é também um recorde: neste caso, a taxa de crescimento anual mais elevada na última década.