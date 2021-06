Recuo em restrições de fim de semana para hóspedes é "excelente notícia", diz Associação da Hotelaria

A AHP considera uma "excelente notícia" a decisão de permitir aos hotéis em municípios de risco elevado e muito elevado "que prestem serviços de restauração e bebidas exclusivamente aos hóspedes", sem restrições de fim de semana.

Em comunicado, a Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) "congratula-se com a decisão do Governo de permitir aos empreendimentos turísticos situados em municípios declarados como de risco elevado e muito elevado que prestem serviços de restauração e bebidas exclusivamente aos hóspedes, sem as restrições horárias de fim de semana".

Assim, recorda a associação, no seguimento da Resolução de Conselho de Ministros de 24 de junho, que determinou o recuo dos municípios de Lisboa, Sesimbra e Albufeira para o nível de "risco muito elevado", levando ao encerramento dos restaurantes e similares às 15h30 aos fins de semana, e do recuo de 24 outros municípios para o "risco elevado", "foi imensa a preocupação da hotelaria, que não estaria em condições de prestar serviço de restauração aos hóspedes".

"Naturalmente que é uma excelente notícia para a hotelaria e para os nossos hóspedes. Não fazia qualquer sentido assegurar as refeições aos hóspedes durante a semana nos restaurantes dos hotéis e impedi-las aos fins de semana", disse o presidente da AHP, Raul Martins, citado na mesma nota.

"Compreendemos o contexto pandémico, mas há que ter razoabilidade nas medidas", referiu apontando "a ampla vacinação da população e o Certificado Digital" como ferramentas que não existiam "quando o Conselho de Ministros aprovou o quadro de desconfinamento em março e as medidas referentes a cada nível de risco".

"As medidas mais severas agora não se justificam de todo. Nem se conseguiria manter os hotéis abertos sem esse serviço essencial", afirmou.

A AHP, aliás, aplaude "a entrada em funcionamento do Certificado Digital Covid da EU [União Europeia] já a partir deste fim de semana, mas defende uma revisão dos critérios de desconfinamento do país, tendo em conta a evolução do processo de vacinação em curso", de acordo com a mesma nota.

O presidente da AHP acredita que a "entrada em vigor do Certificado Digital Covid vai permitir a mobilidade dos cidadãos no país e o acesso aos eventos, sem comprometer a segurança e a saúde pública".

Ainda assim, Raul Martins considera que é "fundamental rever a matriz de risco e indicadores, bem como a clarificação do método de contagem dos casos positivos, para evitar prejudicar gravemente os concelhos com mais densidade populacional e com maior número de visitantes, sejam eles turistas ou trabalhadores de determinadas áreas profissionais e que se deslocam para trabalhar fora da sua área de residência".

"A retoma do turismo e, portanto, da nossa economia, não se faz sem olhar especificamente para as condições da operação da nossa atividade. Um hotel não é um dormitório. A prestação de serviços e a disponibilização de equipamentos é tão vital quanto a disponibilização de quartos", concluiu o líder associativo.