Recuperados do coronavírus têm de se continuar a proteger, alerta DGS

A mensagem deixada esta sexta-feira pela diretora-geral da Saúde é clara: "Todas as pessoas vão ter de continuar a ter as mesmas medidas de proteção, mesmo que tenham tido a infeção ou realizado testes serológicos", para testar a imunidade. "Não vamos pensar que os testes serológicos são a resposta a todos os nossos anseios. É mais uma pista da ciência para perceber o grau de imunidade da população. São precisos resultados mais sólidos. Temos de agir em função do princípio da precaução", disse Graça Freitas, no balanço diário sobre a situação da Covid-19 em Portugal.

A questão dos testes de imunidade não é nova. Dado o pouco conhecimento que há sobre o novo coronavírus, subsistem dúvidas relativamente àqueles que foram infetados e se encontram recuperados. Nomeadamente, se ficam imunes e por quanto tempo, como reconheceu Graça Freitas. Segundo a diretora-geral da Saúde, num estudo recente foi detetado o surgimento de anticorpos em 14% da população infetada, mas "não se sabe se são suficientes para dar proteção ou se a proteção será duradoura".

Relativamente ao ponto da situação da Covid-19 no País, os números de esta sexta-feira não diferem muito dos divulgados quinta-feira. As vítimas mortais cresceram ligeiramente (4,1%), assim como os novos casos (2%), mas ambos os parâmetros dentro daquilo que os responsáveis da saúde definem por planalto. Do total de pessoas infetadas, 1068 estão hospitalizadas, das quais 188 em unidades de Cuidados Intensivos. Há 1228 pessoas que já recuperaram.



Ministra usa máscara com Frida Khalo

Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, usou uma máscara de proteção contra a Covid-19 inspirada na figura da pintora mexicana Frida Kahlo, numa visita ao Instituto Superior Técnico.



Teste a 30 mil pessoas por milhão de habitantes

Portugal terá capacidade para realizar testes Covid-19 a toda a população dos lares de idosos, garantiu esta sexta-feira o secretário de Estado da Saúde. Portugal está a testar cerca de 30 mil pessoas por milhão de habitantes.



