Recuperados que precisem de segunda dose da vacina Covid-19 para viajar já podem ser vacinados

Os recuperados da Covid-19 que pretendam viajar para o estrangeiro já podem tomar a segunda dose da vacina contra o vírus.

A atualização da norma sobre a vacinação da Direção-Geral da Saúde veio introduzir "exceções aos esquemas vacinais recomendados" e inclui agora a possibilidade de administrar as duas doses da vacina aos recuperados da Covid-19.

A vacinação com apenas uma dose dos recuperados estava a causar transtorno a algumas pessoas, visto que, países como o Reino Unido ou o Canadá não aceitavam a vacinação completa destes doentes com apenas uma dose.



As pessoas que se encontrem nesta situação precisam apenas de se dirigir a um centro de vacinação e pedir a inoculação com a segunda dose, explicando que vão viajar.

Antes da atualização desta norma por parte da DGS, a administração da segunda dose da vacina contra a Covid-19 em doentes recuperados estava limitada a viagens urgentes ou inadiáveis, como missões humanitárias ou por motivos de saúde.