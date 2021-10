Recurso no Tribunal Constitucional custa mais de 22 mil euros

Um recurso para o Tribunal Constitucional (TC), se for rejeitado, pode custar, no limite, mais de 22 mil euros, fora os honorários do advogado. São taxas de Justiça altas, acessíveis aos mais ricos, que atrasam a execução das penas de prisão, já confirmadas pela Relação e pelo Supremo.É o caso de Manuel Godinho, no processo Face Oculta, ou de Paulo Lalanda e Castro, que conseguiu travar durante meses o envio do processo ‘Máfia do Sangue’ para a Instrução, após recorrer ao Constitucional para tentar afastar Carlos Alexandre.