Rede de transportes vai ligar pontos turísticos do Algarve até 2019

Ligação direta entre o Aeroporto Internacional de Faro e os principais pontos turísticos.

Por Rafael Duarte | 08:25

O Algarve vai contar com uma rede de transportes públicos que fará a ligação intermunicipal entre os principais pontos turísticos e o aeroporto de Faro. A garantia foi deixada pelos autarcas que aprovaram, em reunião da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), na passada sexta-feira, a abertura do concurso para a criação desta rede, que pretende facilitar a vida aos turistas na deslocação aos principais centros urbanos .



O concurso internacional, que será lançado até outubro, prevê a concessão a um único operador pelo período de cinco anos. Ao CM, fonte da AMAL referiu que a rede de transportes pode entrar em funcionamento no final do próximo ano pois "tratando-se de um concurso internacional, há uma série de passos obrigatórios que faz com que todo o processo demore, pelo menos, um ano e pouco".



O projeto não prevê ligações para estações ferroviárias porque "esse tipo de serviço intermunicipal já existe no Algarve, sendo garantido de forma isolada por cada município". A AMAL lembrou que esta "é uma rede abrangente que vê o Algarve como um todo e por isso não faria sentido fazer ligação aos caminhos de ferro".



Para além do serviço aerobus, destinado principalmente a turistas, a AMAL, que gere o sistema de transportes do Algarve desde 2016, garante que "a nova rede de transportes rodoviários vai incluir uma redefinição das carreiras e dos horários atualmente existentes" com o objetivo de melhorar "as opções de deslocação das zonas do interior para o litoral". O projeto pretende assegurar "uma carreira pública aos locais que tenham pelo menos 40 habitantes", prevendo ainda a "melhoria da sustentabilidade ambiental" com autocarros mais modernos e mais eficientes.