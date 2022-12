São cerca de 1700 os mariscadores ilegais que todos dias entram pela praia do Samouco, em Alcochete, para apanhar amêijoa-japónica. Estes homens e mulheres, na maioria tailandeses e romenos, são o elo mais fraco de uma rede criminosa.



Chegam a Portugal com promessas de trabalho, mas acabam por ficar presos a intermediários e sofrem ameaças. Em média, os mariscadores vendem a amêijoa a 3 euros o quilo; já os intermediários, depois de ensacados os bivalves, vendem a 18 euros, num negócio ilegal que pode render até 30 milhões de euros por ano. No Samouco, local onde se apanha 80% da amêijoa-japónica, todos conhecem a atividade ilegal, mas impera o silêncio. O medo fala mais alto.