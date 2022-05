Rede Lojas de Cidadão reforçada este ano com mais seis lojas

O secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa afirmou esta quinta-feira que a rede Lojas de Cidadão será reforçada este ano com seis novas unidades e a de Espaços do Cidadão contará até 2026 com mais 300 novos espaços.

Mário Campolargo falava na sua intervenção inicial na comissão parlamentar conjunta de Orçamento e Finanças, Economia e Obras Públicas, Planeamento e Habitação, Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local, no âmbito da apreciação na especialidade do Orçamento do Estado para 2022 (OE22).

"A nossa rede de Lojas de Cidadão, que abrange neste momento uma população estimada de mais de quatro milhões de habitantes em 64 lojas espalhadas pelo país e que totaliza 181 milhões de atendimentos desde a abertura da primeira loja, será novamente reforçada este ano, com seis novas lojas", afirmou o secretário de Estado.

Por sua vez, "a rede Espaços Cidadão contará até 2026 com cerca de 300 novos espaços, a juntar aos 802 existentes em localizações já identificadas, incluindo em municípios onde ainda não existem qualquer estrutura deste tipo", acrescentou Mário Campolargo.