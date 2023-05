As redes do Metro de Lisboa, Porto e Sul do Tejo perderam no conjunto mais de três milhões de passageiros entre março e abril de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira.

Em abril circularam nas três redes 20 332 000 passageiros, enquanto que no mês anterior foram 23 911 000. O Metropolitano de Lisboa lidera com 12,6 milhões de utentes transportados no último mês. Na rede do Porto circularam 6,1 milhões de passageiros e no metro de Almada e Seixal 1,5 milhões.