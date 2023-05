Há cada vez mais dependentes das redes sociais, com 86% dos jovens portugueses a admitirem estar viciados, um valor superior à média europeia (78%). Já 90% reconhecem que as utilizam desde os 13 anos.A conclusão é de um estudo sobre o impacto das redes sociais na saúde mental desenvolvido pela Dove em oito países e cujo o objetivo é levar o tema ao Parlamento Europeu e legislar as plataformas. É através das redes sociais que 80% dos jovens preferem comunicar e a maioria admite ficar aborrecido se não puder aceder às diversas plataformas.Já 48% dos pais sentem-se culpados por não protegerem os filhos do que veem e ouvem online e 85% defendem que são necessárias leis para responsabilizar as plataformas pelos danos na saúde mental dos mais novos.