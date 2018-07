Redução de horários na linha de Cascais entre 5 de agosto e 9 de setembro

Comboios vão deixar de circular de 12 em 12 minutos em hora de ponta.

Por Lusa | 07:00

A redução do número de comboios na linha de Cascais, a partir de 5 de agosto, é "ligeira" e "sazonal", defendeu esta quinta-feira o Governo, adiantando que os horários serão repostos a 9 de setembro.

Em resposta a questões colocadas pela Lusa, fonte do gabinete do ministro do Planeamento e das Infraestruturas adiantou que a partir de 5 de agosto "entra em vigor um horário de verão, com uma ligeira redução da oferta", ou seja, um "horário sazonal, como é prática corrente no setor dos transportes".

Numa consulta realizada pela Lusa aos horários da linha de Cascais disponíveis no site da CP - Comboios de Portugal, é possível constatar que a partir daquela data os comboios deixam de circular de 12 em 12 minutos em hora de ponta, passando para uma frequência de 15 em 15 minutos.