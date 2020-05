Redução de IVA na compra de máscaras e gel desinfetante entra em vigor amanhã

A redução do IVA para máscaras e gel desinfetante entre em vigor amanhã, de acordo com a portaria publicada esta quinta-feira em Diário da República. diploma , que foi promulgado pelo Presidente da República, determina "com efeitos temporários, a aplicação da taxa reduzida de IVA às importações, transmissões e aquisições intracomunitárias de máscaras de proteção respiratória e de gel desinfetante cutâneo".A taxa aplicada até ao momento era de 23% passando, a partir de amanhã, a ser de 6%.

