Reembolsos do Autovoucher ultrapassam 117,5 milhões de euros

Os reembolsos aos consumidores através do Autovoucher ultrapassaram os 117,5 milhões de euros e os três milhões de aderentes, adiantou esta sexta-feira o Ministério das Finanças.

"O Autovoucher já reembolsou 117,5 milhões de euros, estando registados 3.081.667 aderentes", referiu a tutela, acrescentando que "os consumidores poderão utilizar os seus saldos até final do mês de abril".

Lançado no início de novembro, o Autovoucher começou por consistir na atribuição de um reembolso de 10 cêntimos por litro até ao limite de 50 litros mensais de combustível aos consumidores registados na plataforma IVAucher, sendo o valor (equivalente a cinco euros) pago com o primeiro abastecimento do mês.