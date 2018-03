Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Reencontra mãe ao fim de 53 anos

Maria Isabel pôde, através da CMTV, falar com a mãe.

Por Patrícia Bento | 09:41

Maria Isabel Morais foi abandonada pela mãe quando era pequena. Nunca lhe viu o rosto e, ao longo dos anos, pouco foi sabendo pelo pai e pela avó materna que a criaram. Cresceu sem saber o porquê de ter sido abandonada, mas com a vontade de encontrar as várias respostas às centenas de perguntas que lhe iam passando pela cabeça. Agora, aos 53 anos, reuniu forças e pediu à CMTV a ajuda para reencontrar a progenitora, Maria Rita Sota.



Sem saber se iria ver a mãe, Maria Isabel relatou em estúdio que não guarda qualquer mágoa e que apenas quer poder contar com a presença da progenitora na sua vida.



Quando o apresentador Duarte Siopa pediu a Maria Rita que se junta-se à conversa em estúdio, a emoção tomou conta de Maria Isabel. O abraço entre as duas foi um dos pontos mais altos do programa e nem os filhos de Maria Isabel, que estavam sentados na plateia, conseguiram controlar as lágrimas.



Depois de mais de 50 anos afastados, Maria Rita perdeu a esperança de reencontrar a filha e explicou que o abandono aconteceu porque sofreu maus-tratos por parte do ex-marido. "Diziam-me que ela não me queria ver e eu acreditava. O tempo foi passando e nunca achei que a fosse encontrar de novo. Não tenho palavras para descrever o que estou a sentir", referiu a mãe. Para a filha este reencontro é mais que uma felicidade: "Estou muito feliz, mas quero, acima de tudo, encontrar respostas e perceber tudo o que se passou. Vamos aproveitar o tempo ao máximo".