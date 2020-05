“Reequilibrar a estrutura emocional”: o que deve fazer para superar perturbações mentais

O confinamento e o medo do contágio da Covid-19 estão a causar perturbações mentais nos portugueses. Os especialistas dizem o que se deve – ou não – fazer.Cecile Domingues– Sim. Não só porque aumentou o consumo de fármacos, mas porque revela que aumentaram, também, as perturbações emocionais. É uma reação à situação que estamos a viver. O medo em relação ao vírus despoleta preocupações que as pessoas tentam resolver, de forma rápida, recorrendo à medicação.- Não é linear. É muito provável que as pessoas que começaram a tomar a medicação agora já sentissem dificuldades antes. As pessoas não ficam em estado de ansiedade só por causa de uma pandemia. É muito provável que o contexto social tenha vindo intensificar uma perturbação que já existia.- O ideal seria fazerem terapia. Procurarem ajuda na área da psicologia (psicólogo ou um psicoterapeuta) para tentarem perceber o porquê da perturbação emocional, o porquê da ansiedade, da depressão, da fobia. Quando falamos com um paciente conseguimos perceber o porquê de ter nascido a perturbação e conseguimos reverter o processo. Não é mágico. Requer tempo. Mas é possível ajudar a pessoa a reequilibrar a estrutura emocional.A Ordem dos Médicos saudou ontem a reativação das provas do internato médico e dos concursos para progressão na carreira, congeladas devido à pandemia, mas lamentou que os títulos resultantes das provas não sejam reconhecidos desde abril. "É de lamentar que o Ministério da Saúde não permita que os médicos que vão fazer as suas provas em junho vejam o título reconhecido desde abril, altura em que teriam terminado o seu percurso", destacou.

