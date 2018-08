Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Refeições nas férias em todas as escolas

Alunos com ação social escolar vão poder comer nas escolas nas férias de Natal e Páscoa.

Por Edgar Nascimento | 09:06

A partir do próximo ano letivo, que se inicia em setembro, todas as escolas públicas vão servir refeições durante as férias de Natal e Páscoa aos alunos carenciados, beneficiários da ação social escolar. Até agora, a oferta de refeições escolares durante as férias estava limitada aos estabelecimentos no Programa dos Territórios Educativos de Intervenção Prioritária.



O despacho publicado ontem determina o alargamento do regime de distribuição gratuita de fruta escolar "a todas as crianças" que frequentam o pré-escolar nos estabelecimentos de ensino público. Passa também a ser oferecida a alternativa de leite sem lactose e disponibilizada uma quota de 5 % de bebida vegetal como alternativa ao leite. "Os encarregados de educação cujos educandos pretendam consumir leite vegetal devem informar, por escrito, a direção do respetivo agrupamento de escolas" em qualquer altura do ano letivo", refere o documento.



O ano letivo começa entre 12 e 17 de setembro. O 1º período termina a 14 de dezembro, o 2º período vai de 3 de janeiro a 5 de abril de 2019 e o 3º período, de 23 de abril a 5 de junho (9º, 11º e 12º), 14 de junho (5º, 6º, 7º e 8º e 10º) e 21 de junho (pré-escolar e 1º ciclo).



PORMENORES

Visitas de estudo

As despesas dos apoios sociais às visitas de estudo vão ser adiantadas às escolas consoante o plano de visitas apresentado à tutela, refere o despacho da secretária de Estado da Educação, Alexandra Leitão.



Apoio ao material escolar

Os alunos com ação social escolar têm direito a apoio de 16 € para material escolar (escalão A) e de 8 € (escalão B). Já para visitas de estudo, os apoios são de 20 € (A) e 10 € (B). No 3º ciclo, a comparticipação para os manuais vai de 38,50 € (escalão C) a 176 € (A). No secundário, varia de 36,75 € a 147 euros.