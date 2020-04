Refeições oferecidas a profissionais de saúde de Leiria e da Batalha

Os profissionais de saúde do hospital de Leiria e do Centro de Saúde da Batalha dedicados a doentes com Covid-19 contam com almoço e jantar oferecidos por restaurantes da região.



A iniciativa surge no âmbito do movimento ‘Amor com amor se paga’, lançado por Zita Freire, do grupo FF, em jeito de agradecimento. "Começámos com os três restaurantes do grupo e numa semana reunimos 12 parceiros", contou ao CM, reiterando o apelo por novos parceiros para poder "chegar aos imensos pedidos que têm aparecido".

Com os restaurantes fechados, "nada melhor do que servir o que sabemos fazer melhor, que são as refeições", explicou.

"É um mimo e nós sentimo-nos congratulados por este interesse em nos ajudar", disse o Paulo Lopes, enfermeiro-chefe da Urgência Geral.